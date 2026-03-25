5 Zodiak Paling Hoki Maret 2026, Scorpio hingga Sagitarius Siap Dapat Keberuntungan Besar

JawaPos.com - Perjalanan hidup sering kali dipenuhi dinamika yang tidak terduga. Dalam astrologi, momen tertentu diyakini membawa energi yang mampu membuka peluang baru bagi sebagian zodiak.

Maret 2026 menjadi salah satu periode yang diprediksi menghadirkan keberuntungan besar bagi beberapa tanda zodiak tertentu.

Melalui pendekatan tarot, setiap zodiak memperoleh gambaran mengenai kondisi yang akan dihadapi, baik dalam bentuk tantangan maupun peluang.

Simbol yang muncul tidak hanya menggambarkan hasil akhir, tetapi juga proses yang perlu Anda jalani untuk mencapai keberhasilan tersebut.

Artikel ini mengulas lima zodiak yang diprediksi paling hoki di Maret 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Rabu (25/03).

1. Scorpio: Dari Ujian Menuju Perubahan Besar Scorpio berada dalam fase transformasi yang cukup kuat. Kartu Five of Cups menunjukkan adanya pengalaman yang mungkin terasa kurang menyenangkan. Namun, kondisi ini sebenarnya menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup Anda.

Anda sedang diarahkan untuk melihat sisi lain dari kegagalan atau kekecewaan. Proses ini membantu membentuk ketahanan mental dan memperkuat karakter.

Dengan cara ini, Anda akan lebih siap menghadapi peluang yang lebih besar di masa depan. Keberuntungan Scorpio di Maret 2026 hadir setelah fase pembelajaran tersebut.

Ketika Anda mampu bangkit dan mengambil makna dari setiap kejadian, hasil yang didapatkan akan jauh lebih signifikan.

2. Cancer: Relasi yang Membawa Peluang Baru Cancer mendapatkan energi positif melalui kartu Two of Cups yang melambangkan hubungan harmonis.

Keberuntungan Anda pada periode ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar Anda.

Hubungan yang baik membuka berbagai kemungkinan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi.

Dukungan dari pasangan, keluarga, atau rekan kerja dapat menjadi pintu masuk bagi peluang yang sebelumnya tidak Anda duga.

Dengan menjaga komunikasi dan kepercayaan, Anda dapat memperkuat fondasi relasi tersebut.