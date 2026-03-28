3 Shio Ini Selalu Unggul dalam Hal Apapun, Termasuk soal Hoki dan Rezeki!

JawaPos.com – Dalam hidup, tidak semua orang mampu berada di garis depan. Hanya segelintir yang dianugerahi semangat juang tinggi, naluri tajam, dan dorongan kuat untuk selalu melangkah lebih cepat daripada orang lain. Mereka tidak hanya gesit dalam bertindak, tetapi juga cepat dalam berpikir, membaca peluang, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang muncul. Menurut astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang dikenal memiliki kemauan besar yang sulit ditahan. Hidup mereka seolah selalu dipercepat oleh takdir; apa yang biasanya butuh waktu lama bagi orang lain, mereka sudah lebih dulu mencapainya. Mereka jarang tertinggal dalam perlombaan hidup, bahkan dalam hal rezeki dan kekayaan, mereka sering menjadi yang pertama meraih hasil. Shio-shio ini dikenal sebagai pribadi penuh tekad, pantang menyerah, dan mampu memimpin arah hidupnya sendiri. Siapa saja mereka? Artikel ini mengulas shio-shio yang selalu selangkah lebih maju dan jarang membiarkan diri tertinggal dalam persaingan hidup. Mengutip dari kanal YouTube Shio Daily pada Sabtu (28/3), berikut tiga shio yang memiliki kemauan besar sehingga selalu berada di depan dan menjadi yang pertama dalam segala hal, termasuk urusan kekayaan.

1. Shio Tikus (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)



Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat tinggi, penuh rasa penasaran, dan sangat berorientasi pada kemajuan.



Mereka tidak suka hanya berdiam diri atau menunggu kesempatan datang, karena dalam pandangan mereka, waktu adalah sesuatu yang berharga dan tidak boleh disia-siakan.



Ketika ada peluang baru, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun pembelajaran, individu Shio Tikus akan menjadi yang pertama untuk mencobanya.



Bahkan jika gagal, mereka tidak akan menyesal karena bagi mereka, mencoba adalah bagian dari proses menuju keberhasilan.



Mereka percaya bahwa siapa yang berani mencoba lebih dulu, maka dialah yang akan lebih dulu sukses.



Inilah yang membuat hidup mereka seolah selalu lebih cepat berkembang dan lebih maju dibanding orang lain.



Kemampuan mereka untuk berpikir cepat, bertindak gesit, serta tidak takut gagal membuat Shio Tikus layaknya pelari di garis depan dalam perlombaan hidup.



Tak heran bila banyak dari mereka yang sukses di usia muda dan terus melesat seiring bertambahnya waktu.



2. Shio Ular (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)



Meski terlihat pendiam, tenang, bahkan seolah tak peduli terhadap sekitar, Shio Ular sejatinya adalah sosok pemikir tajam yang penuh strategi.



Mereka memiliki kemampuan analitis yang luar biasa dan sering kali menyimpan rencana-rencana besar dalam diam.



Keunggulan mereka terletak pada keinginan yang kuat untuk memahami sesuatu secara mendalam sebelum benar-benar mengambil langkah.



Dalam hal karier dan bisnis, Shio Ular tak segan mencoba berbagai cara hingga menemukan jalur yang paling tepat bagi diri mereka.



Mereka tidak asal bergerak, melainkan penuh pertimbangan dan perhitungan yang sangat matang.



Karena sifatnya yang gemar belajar dan tidak pernah merasa cukup dengan pencapaian yang ada, mereka pun selalu bertumbuh, baik secara pengetahuan maupun finansial.



Kombinasi antara ketenangan, kecerdasan, dan tekad yang kuat ini menjadikan Shio Ular sebagai salah satu shio yang selalu lebih



Maka tak heran jika hidup mereka seolah selangkah lebih maju dan cepat dalam mencapai keberhasilan dibanding shio lainnya.



3. Shio Harimau (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034)



Orang yang terlahir sebagai shio Harimau digambarkan sebagai sosok individu yang berani, penuh semangat, dan tidak takut mengambil risiko besar.



Mereka memiliki kepribadian yang sangat kuat, suka bersaing, dan cenderung ingin selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal.



Kelebihan mereka justru lahir dari sifat dominan dan kadang terkesan arogan, karena dalam upaya membuktikan diri mereka kepada dunia, Shio Harimau tanpa sadar telah mendorong diri mereka untuk terus maju tanpa henti.



Mereka suka menjajal hal baru yang belum tentu berani dilakukan orang lain, bahkan yang dianggap terlalu berisiko. Namun justru dari langkah-langkah nekat inilah peluang besar muncul dan mengantarkan mereka pada kesuksesan lebih awal.



Di balik semangatnya yang membara dan gaya hidup yang seolah penuh tantangan, Shio Harimau sebenarnya sedang membangun jalan cepat menuju keberhasilan.



Hidup bagi mereka adalah ajang pembuktian sekaligus petualangan tiada henti.



Dengan kombinasi tekad, rasa percaya diri tinggi, dan keberanian mengambil tindakan, Shio Harimau tak hanya cepat belajar, tetapi juga cepat menapaki tangga kesuksesan, yang membuat mereka tampak selalu lebih maju dibandingkan shio lainnya.