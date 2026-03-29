HomeZodiak
Dea Agustin Adrianingtyas
29 Maret 2026, 17.22 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Jangan biarkan emosi hari ini menguasai dan merusak hari zodiak virgo. Percayalah pada insting, karena ia akan membimbing virgo ke jalan yang benar dan keluar dari situasi sulit yang virgo alami saat ini. Satu-satunya hal yang dapat membantu virgo untuk menentukan apa yang benar atau salah adalah intuisi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 29 Maret 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Cinta Virgo

Hari ini menandai awal perjalanan romantis, ketika hubungan persahabatan berubah menjadi cinta. Ini akan mengangkat semangat dan membawa imajinasi virgo ke tingkat yang lebih tinggi. 

Virgo harus menangani hubungan ini dengan lembut dan penuh kasih sayang. Sebisa mungkin hindarilah konfrontasi, dan carilah cara untuk menyelesaikan perbedaan.

Karir Virgo

Saat ini, virgo mungkin sering mendapati masalah dengan peralatan elektronik di kantor. Pastikan untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, dengan menyimpan data secara teratur dan memiliki sistem pencadangan. 

Masalah-masalah ini tentu akan menjadi sumber frustrasi.Tetapi jika virgo mengambil tindakan pencegahan yang tepat, virgo seharusnya tidak mengalami masalah besar.

Kesehatan Virgo

Pengaruh positif planet-planet memungkinkan virgo merasakan sedikit kelegaan jika baru-baru ini menderita nyeri sendi. Virgo dapat mengharapkan peningkatan mobilitas dan suasana hati yang lebih baik. 

Manfaatkan kesempatan ini untuk bangun dan melakukan olahraga ringan, karena akan memungkinkan peningkatan kondisi kesehatan dalam jangka panjang.

Keuangan Virgo

Editor: Novia Tri Astuti
