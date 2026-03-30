Penumpang Kereta Api saat Masa Angkutan Lebaran 2026 Naik 4 Persen

JawaPos.com - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari Jakarta selama masa Angkutan Lebaran 2026 sebanyak 990.974 penumpang, atau naik empat persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, yaitu hanya 945.735 penumpang.



“Kami mencatat adanya peningkatan kinerja sebesar empat persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kereta api semakin tinggi, terutama pada masa Angkutan Lebaran,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Jakarta, Senin (30/3).



Menurut dia, di tengah tingginya mobilitas arus balik Lebaran, kereta api mampu memberikan perjalanan yang lebih pasti, bebas hambatan, dan tepat waktu, sehingga jadwal kedatangan dapat diprediksi dengan baik.

"Hal ini menjadi faktor penting bagi pelanggan yang kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan aktivitas pascalibur Lebaran," ujar Franoto.



Dari sisi kenyamanan, sambung dia, penumpang yang tiba dapat merasakan perjalanan yang menyenangkan, dengan fasilitas yang memadai selama perjalanan jarak jauh.



Selain itu, kata dia, aspek keselamatan yang terjaga melalui sistem operasional terstandardisasi turut menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang dapat diandalkan.

Kemudian, Franoto menyebutkan kemudahan akses menuju stasiun yang umumnya berada di pusat kota juga memberikan nilai tambah bagi penumpang yang tiba karena memudahkan konektivitas dengan moda transportasi lanjutan.

