Antara
31 Maret 2026, 00.05 WIB

Penumpang Kereta Api saat Masa Angkutan Lebaran 2026 Naik 4 Persen

Ilustrasi penumpang kereta api. (Istimewa)

JawaPos.com - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari Jakarta selama masa Angkutan Lebaran 2026 sebanyak 990.974 penumpang, atau naik empat persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, yaitu hanya 945.735 penumpang.

“Kami mencatat adanya peningkatan kinerja sebesar empat persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kereta api semakin tinggi, terutama pada masa Angkutan Lebaran,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Jakarta, Senin (30/3).

Menurut dia, di tengah tingginya mobilitas arus balik Lebaran, kereta api mampu memberikan perjalanan yang lebih pasti, bebas hambatan, dan tepat waktu, sehingga jadwal kedatangan dapat diprediksi dengan baik.

"Hal ini menjadi faktor penting bagi pelanggan yang kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan aktivitas pascalibur Lebaran," ujar Franoto.

Dari sisi kenyamanan, sambung dia, penumpang yang tiba dapat merasakan perjalanan yang menyenangkan, dengan fasilitas yang memadai selama perjalanan jarak jauh.

Selain itu, kata dia, aspek keselamatan yang terjaga melalui sistem operasional terstandardisasi turut menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang dapat diandalkan.

Kemudian, Franoto menyebutkan kemudahan akses menuju stasiun yang umumnya berada di pusat kota juga memberikan nilai tambah bagi penumpang yang tiba karena memudahkan konektivitas dengan moda transportasi lanjutan.

Lebih lanjut, dia menuturkan seiring berakhirnya masa puncak arus mudik, fokus layanan KAI Daop 1 Jakarta saat ini tertuju pada kelancaran arus kedatangan penumpang di stasiun-stasiun utama, antara lain Gambir, Pasar Senen, Jatinegara, Bekasi, dan stasiun lainnya.

“Meskipun masa Angkutan Lebaran masih berlangsung hingga 1 April 2026, kami memastikan seluruh operasional berjalan dengan baik, aman, dan lancar," ungkap Franoto.

Sementara itu, untuk periode pascalibur Lebaran (30 Maret-1 April 2026), masih tersedia sekitar 91.533 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Editor: Bintang Pradewo
Artikel Terkait
Dishub Surabaya Lakukan Ramp Check Jelang Mudik Lebaran, Angkutan Tak Layak Tak Bisa Beroperasi - Image
Surabaya Raya

Dishub Surabaya Lakukan Ramp Check Jelang Mudik Lebaran, Angkutan Tak Layak Tak Bisa Beroperasi

15 Maret 2026, 20.07 WIB

KAI Commuter Surabaya Prediksi Penumpang Tembus 1 Juta Selama Masa Angkutan Lebaran 2026 - Image
Surabaya Raya

KAI Commuter Surabaya Prediksi Penumpang Tembus 1 Juta Selama Masa Angkutan Lebaran 2026

14 Maret 2026, 03.50 WIB

KAI sebut 16-20 Maret Jadi Tanggal Favorit Mudik Lebaran dari Jakarta - Image
Travelling

KAI sebut 16-20 Maret Jadi Tanggal Favorit Mudik Lebaran dari Jakarta

13 Maret 2026, 18.57 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

