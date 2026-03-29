Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin perlu meningkatkan kemampuan ketegasan dalam situasi sulit. Gemini cenderung pasif atau agresif, jadi cobalah untuk bergerak di jalan tengah dan mengidentifikasi cara untuk bersikap tegas.

Lakukan taktik tersebut dan keluarkan kemampuan diplomasimu, sehingga gemini akan mendapatkan hasil yang luar biasa dan menjauhkan diri dari situasi sulit.

Zodiak cancer mungkin merasa bertekad dan termotivasi. Pikiran cancer mungkin terus melayang ke masa depan dan ini akan menyebabkan cancer tidak sabar menantikannya.

Cancer sedang dalam misi untuk menyelesaikan tujuan hidup dan upaya cancer tampak mengagumkan. Tetapi, pastikan cancer meluangkan waktu untuk bersantai dan menyegarkan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 29 Maret 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Keinginan dan impuls tidak akan menguntungkan zodiak gemini untuk terlibat dalam hubungan asmara. Terkait karir, kinerja gemini akan diperhatikan seiring berjalannya waktu jika kinerja gemini selalu konsisten.

Sementara itu, cobalah mengikuti batasan diet dengan ketat agar kondisi kesehatan gemini tetap terjaga. Terkait keuangan, cobalah mengendalikan jumlah uang yang dibayarkan atas keterlambatan pembayaran tagihan yang gemini miliki.

Cinta Gemini

Pastikan keinginan tidak menguasai diri dan memaksa gemini ke dalam situasi yang akan disesali nanti. Cobalah untuk mengendalikan semua keinginan dan impuls saat ini, karena hal ini tidak akan menguntungkan gemini untuk terlibat dalam hubungan asmara yang tidak memiliki harapan untuk bertahan lama. Cobalah untuk tetap tenang dan berpikiran jernih hari ini.

Karir Gemini

Hari ini, gemini mungkin merasa kesulitan untuk membuat pekerjaan diperhatikan oleh atasan. Gemini sudah melakukan yang terbaik, tetapi prestasi yang diraih tidak dihargai. Jangan khawatir dalam jangka panjang, karena gemini akan diperhatikan seiring berjalannya waktu. Aset terbaik gemini adalah kinerja yang konsistensi.

Kesehatan Gemini

Namun, pastikan mengikuti batasan diet dengan ketat agar kesehatan gemini tetap terjaga. Hindari ketegangan mental karena hal itu dapat memperburuk masalah. Nikmati hari dengan kesehatan yang lebih baik ini.