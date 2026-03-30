Ramalan Lengkap 12 Zodiak Besok Selasa 31 Maret 2026: Begini Hoki dari Aries hingga Pisces

JawaPos.com – Menutup bulan Maret di tanggal 31 Maret 2026, energi bintang membawa nuansa yang penuh kejutan dan meminta semua zodiak untuk tetap waspada dan siap beradaptasi.

Ramalan bintang hari Selasa ini hadir lengkap untuk memperingatkan sekaligus memandumu menghadapi berbagai perubahan mendadak yang mungkin hadir dari arah yang tidak terduga.

Beberapa zodiak akan merasakan hoki dalam bentuk kejutan yang menyenangkan, ide-ide cemerlang, dan pertemuan dengan orang-orang menarik yang memperkaya hidupmu.

Namun sebagian besar bintang perlu lebih berhati-hati dalam menjaga aset, jadwal, dan berbagai urusan yang bisa berubah secara tiba-tiba tanpa peringatan sebelumnya.

Dilansir dari laman The Kit pada Senin (30/3), dijelaskan mengenai ramalan lengkap 12 zodiak dari Aries hingga Pisces besok Selasa 31 Maret 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Berikan dirimu waktu lebih longgar hari ini agar kamu punya ruang untuk menghadapi berbagai kejutan yang mungkin muncul dalam urusan pekerjaan, kesehatan, atau hewan peliharaanmu.

Sesuatu yang tidak terduga terkait peralatan teknologi, rekan kerja, atau jadwal bisa saja muncul dan membutuhkan perhatianmu yang cepat dan sigap hari ini.

Tetaplah dalam kondisi siaga dan jaga matamu tetap terbuka, lalu dengarkan orang-orang di sekitarmu dengan penuh perhatian dan kemauan untuk bekerja sama malam ini.

2. Taurus (20 April – 20 Mei)

Sebuah undangan yang mengejutkan mungkin akan datang kepadamu hari ini, jadi bersiaplah untuk bertindak cepat karena jiwamu sedang sangat mendambakan petualangan.

Para orang tua perlu lebih waspada terhadap anak-anak mereka karena ada kemungkinan sesuatu yang tidak terduga bisa mempengaruhi aktivitas atau jadwal mereka hari ini.

Waspadai juga kemungkinan kecelakaan saat berolahraga dan gunakan malam ini untuk merapikan berbagai urusan yang masih belum terorganisir dengan baik.

3. Gemini (21 Mei – 20 Juni)