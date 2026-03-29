9 Hal yang Diperhatikan Guru Tentang Anak Anda di Minggu Pertama yang Mungkin Tidak Akan Pernah Mereka Ceritakan Menurut Psikologi

Menariknya, tidak semua hasil pengamatan ini disampaikan kepada orang tua—bukan karena disembunyikan, tetapi karena sifatnya yang sensitif, masih sementara, atau belum cukup kuat untuk disimpulkan.



Dalam perspektif psikologi pendidikan dan perkembangan anak, Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (27/3), terdapat 9 hal yang diam-diam diperhatikan guru pada minggu pertama.



1. Cara Anak Mengelola Perpisahan dengan Orang Tua



Guru sangat memperhatikan bagaimana anak bereaksi saat berpisah dari orang tua di hari pertama.



Apakah anak menangis berlebihan?

Apakah ia tampak tenang tapi sebenarnya cemas?

Atau justru terlalu cuek?



Respons ini memberi gambaran tentang attachment (kelekatan emosional) anak. Anak yang sangat sulit berpisah bisa jadi memiliki kecemasan separasi, sementara yang terlalu “tidak peduli” kadang menyimpan emosi yang tidak ditunjukkan.



2. Kemampuan Bersosialisasi Awal



Guru akan mengamati:



Apakah anak mudah mendekati teman baru?

Apakah ia lebih suka menyendiri?

Apakah ia dominan atau justru pasif?



Ini berkaitan dengan temperamen dasar anak. Menurut psikologi, sifat ini bukan sekadar “pemalu” atau “ramah”, tetapi bagian dari pola kepribadian yang lebih dalam.



3. Cara Anak Mengikuti Instruksi



Di minggu pertama, guru sering memberi instruksi sederhana untuk melihat:



Apakah anak mendengarkan?

Apakah ia memahami arahan?

Apakah ia mudah terdistraksi?



Hal ini membantu guru menilai fungsi eksekutif anak—kemampuan fokus, mengingat instruksi, dan mengendalikan diri.



4. Reaksi terhadap Aturan



Setiap kelas memiliki aturan. Guru memperhatikan:



Apakah anak langsung patuh?

Apakah ia sering melanggar?

Apakah ia perlu diingatkan berkali-kali?



Dari sini terlihat kemampuan regulasi diri dan pemahaman batasan sosial.



5. Cara Anak Mengekspresikan Emosi



Guru diam-diam mencatat:



Apakah anak mudah marah?

Apakah ia menangis saat frustrasi?

Apakah ia bisa mengungkapkan perasaan dengan kata-kata?



Ini penting karena berkaitan dengan kecerdasan emosional (emotional intelligence).



6. Respons terhadap Kegagalan Kecil



Misalnya saat:



Salah menjawab

Tidak bisa menyelesaikan tugas

Kehilangan permainan



Guru melihat apakah anak:



Mudah menyerah

Mau mencoba lagi

Atau langsung frustrasi



Ini menunjukkan growth mindset vs fixed mindset yang mulai terbentuk sejak dini.



7. Tingkat Kemandirian



Hal sederhana seperti:



Membuka bekal

Pergi ke toilet

Merapikan barang



Menjadi indikator penting. Guru menilai apakah anak:



Sudah mandiri

Masih sangat bergantung

Atau pura-pura tidak bisa



Kemandirian ini sering tidak dilaporkan langsung ke orang tua kecuali menjadi masalah serius.



8. Cara Anak Mencari Perhatian



Semua anak butuh perhatian, tapi caranya berbeda:



Ada yang aktif bertanya

Ada yang berbuat nakal

Ada yang diam tapi berharap diperhatikan



Guru memperhatikan pola ini untuk memahami kebutuhan emosional anak.



9. Bahasa Tubuh yang Tidak Disadari



Yang paling jarang disadari orang tua adalah:



Kontak mata

Postur tubuh

Gerakan tangan saat cemas

Kebiasaan menggigit kuku atau menarik baju



Bahasa tubuh ini sering lebih jujur daripada kata-kata, dan memberi petunjuk tentang kondisi psikologis anak yang sebenarnya.



Kenapa Guru Tidak Selalu Mengungkapkan Semua Ini?



Menurut psikologi pendidikan, ada beberapa alasan:



Observasi masih tahap awal (belum valid)

Tidak ingin membuat orang tua khawatir berlebihan

Menunggu pola yang lebih konsisten

Fokus pada adaptasi anak terlebih dahulu



Guru biasanya baru akan menyampaikan jika:



Pola tersebut berlanjut

Mulai mengganggu proses belajar

Membutuhkan intervensi bersama orang tua

Penutup



