Antara
30 Maret 2026, 14.39 WIB

Harga Emas Antam, UBS, dan Pegadaian Stabil pada Senin Pagi Hari Ini

Ilustrasi aset berupa emas. (Freepik)

JawaPos.com-Harga emas di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin (30/3), pukul 07.22 WIB, menunjukkan harga untuk UBS-Antam-Galeri24 stabil, masing-masing di angka Rp 2.832.000, Rp 2.937.000, dan Rp 2.818.000 per gram.

Angka tersebut tak berubah sejak Minggu (29/3) pagi, seperti yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian.

Kendati demikian, harga jual emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah. Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.479.000

1 gram: Rp2.818.000.

‎2 gram: Rp5.569.000

‎5 gram: Rp13.821.000

‎10 gram: Rp27.567.000

‎25 gram: Rp68.545.000

‎50 gram: Rp136.983.000

‎100 gram: Rp273.829.000

‎250 gram: Rp682.891.000

Editor: Dinarsa Kurniawan
