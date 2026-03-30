Rapper Dok2 dan Lee Hi Berpacaran? Simak Fakta Berikut!

JawaPos.com - Ramai dibicarakan, rapper Dok2 dan penyanyi asal Korea Lee Hi berpacaran, penggemar penasaran tentang kemungkinan pertemuan pertama mereka

Dikutip dari Pinkvilla, Senin (30/3), hal itu disampaikan tepat setelah meluncurkan perusahaan baru mereka, 808 HI Recordings, Dok2 dan Lee Hi merilis lagu duet berjudul You & Me.

Lagu tersebut adalah lagu R&B hip-hop, keduanya pertama kali bertemu saat mengerjakan lagu duet, Like, sebagai bagian dari Infinite Challenge MBC.

Pada 28 Maret, laporan awal tentang rapper Dok2 (diucapkan Tokki, artinya kelinci dalam bahasa Korea) dan penyanyi Lee Hi (nama asli Lee Ha Yi) yang berpacaran muncul di internet,

Klaim pertama datang dari HIP KR, sebuah majalah, tak lama kemudian, keduanya tampaknya mengkonfirmasi hubungan romantis mereka

Penyanyi bernama asli Lee Ha-yi diketahui lahir 23 September 1996), ia juga dikenal sebagai penulis lagu Korea Selatan.

Ia pertama kali menarik perhatian sebagai runner-up musim pertama K-pop Star dan debut dengan single 1, 2, 3, 4 pada 28 Oktober 2012,

Karya itu kabarnya mencapai nomor satu dengan penjualan minggu pertama sebanyak 667.549 unduhan.