Pasti Kenyang, Ini 9 Tempat Makan Sate Enak di Surabaya

JawaPos.com - Surabaya dikenal sebagai kota yang kaya akan kuliner lezat, salah satunya adalah sate.

Hidangan yang terdiri dari potongan daging yang ditusuk dan dibakar ini memiliki banyak variasi, mulai dari sate ayam, sate kambing, hingga sate khas daerah seperti Sate Madura dan Sate Ponorogo.

Dengan beragam pilihan tempat makan, Anda bisa menemukan sate dengan bumbu khas yang menggugah selera di berbagai sudut kota.

Bagi Anda yang ingin mencicipi sate terbaik di Surabaya, melansir Youtube Infromani, berikut adalah rekomendasi sembilan tempat makan sate enak yang wajib dicoba.

1. Sate Klopo Ondomohen

Terletak di tengah kota, Sate Klopo Ondomohen menjadi salah satu tempat makan sate paling populer di Surabaya.

Sate ini terbuat dari daging ayam atau sapi yang dibakar dengan parutan kelapa, lalu disajikan dengan bumbu kacang yang dicampur dengan serundeng. Tidak hanya masyarakat biasa, banyak artis dan pejabat juga sering berkunjung ke sini.

2. Sate Ayam WR Supratman

Berada di Jalan WR Supratman, Sate Ayam WR Supratman menyajikan sate ayam dan kambing dengan harga terjangkau.

Sate di sini memiliki tekstur kacang yang lebih kasar, memberikan sensasi rasa yang lebih kaya. Selain itu, Anda juga bisa menikmati sate ini dengan lontong atau nasi putih.

3. Sate dan Steak House Bogowonto

Jika Anda mencari tempat makan sate yang nyaman, Sate dan Steak House Bogowonto adalah pilihan yang tepat. Restoran ini tidak hanya menyajikan sate, tetapi juga gulai kambing, sop buntut, dan nasi goreng.

Menu andalan mereka adalah berbagai macam sate, mulai sate ayam hingga sate kambing