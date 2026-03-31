Melted Cheese Gyu Don, Menu Simpel dengan Rasa Premium



JawaPos.com - Melted cheese gyu don menjadi salah satu inovasi menu rumahan yang sedang banyak diminati, terutama bagi pecinta olahan daging sapi dan keju. Hidangan ini merupakan modifikasi dari gyu don khas Jepang yang biasanya disajikan dengan irisan daging sapi dan saus gurih di atas nasi hangat.

Pada versi ini, tambahan mozzarella cheese memberikan sensasi berbeda yang lebih creamy, lumer, dan tentunya lebih menggugah selera.



Perpaduan antara slice beef yang juicy dengan keju mozzarella yang meleleh di dalamnya menciptakan pengalaman makan yang lebih kaya rasa. Tidak hanya gurih, tetapi juga ada tekstur lembut yang membuat setiap suapan terasa lebih “comforting”.

Menu ini cocok disajikan sebagai makan siang, makan malam, bahkan bekal karena proses pembuatannya yang praktis.



Menariknya, melted cheese gyu don juga bisa jadi solusi untuk kamu yang bosan dengan menu daging yang itu-itu saja. Dengan sedikit sentuhan kreatif, hidangan sederhana bisa berubah jadi menu yang terasa lebih premium tanpa harus keluar biaya mahal.





Bahan Melted Cheese Gyu Don

250 gr slice beef

Mozzarella cheese

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

1 buah bawang bombay

Saus gyu don (homemade atau instan)



Cara Membuat Melted Cheese Gyu Don

1. Gulung mozzarella cheese ke dalam slice beef hingga rapi agar keju tidak mudah keluar saat dimasak.

2. Taburi dengan garam dan lada hitam untuk memberikan rasa dasar pada daging.

3. Tumis bawang bombay hingga harum dan sedikit layu untuk menciptakan aroma yang menggoda.

4. Masukkan daging yang sudah digulung, lalu masak hingga bagian luarnya berubah kecoklatan.

5. Tuangkan saus gyu don dan masak hingga meresap sempurna serta daging matang dengan baik.



Agar hasil melted cheese gyu don lebih maksimal, penting untuk memilih bahan yang tepat. Gunakan slice beef dengan sedikit kandungan lemak agar hasil akhirnya tetap juicy dan tidak kering. Lemak alami pada daging akan membantu menjaga kelembutan saat dimasak.



Selain itu, teknik memasak juga berpengaruh besar. Hindari memasak daging terlalu lama karena bisa membuat teksturnya menjadi keras. Gunakan api sedang agar daging matang merata dan keju di dalamnya bisa meleleh dengan sempurna tanpa gosong di bagian luar.



Untuk rasa yang lebih kompleks, kamu juga bisa menambahkan sedikit kecap asin atau gula sesuai selera. Penyesuaian ini akan membuat saus terasa lebih seimbang antara gurih dan manis, sehingga cocok dipadukan dengan nasi putih hangat.



Melted cheese gyu don tidak hanya cocok untuk menu sehari-hari, tetapi juga memiliki potensi sebagai ide jualan. Dari segi tampilan, hidangan ini terlihat menarik dengan daging yang mengilap karena saus serta efek keju yang meleleh. Hal ini tentu bisa meningkatkan daya tarik, terutama jika dipasarkan melalui media sosial.



Selain itu, bahan yang digunakan relatif mudah didapat dan proses memasaknya tidak terlalu rumit, sehingga cocok untuk usaha skala kecil hingga menengah. Dengan pengemasan yang menarik dan rasa yang konsisten, menu ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan.



Tidak heran jika banyak orang mulai mencoba variasi menu seperti ini sebagai alternatif dari makanan cepat saji yang lebih sehat dan homemade.



Resep ini terinspirasi dari konten yang dibagikan oleh kreator kuliner. Seperti dilansir dari @hendrikpyong, “Biar ga bosen makan gyu don polos, coba ditambah mozzarella cheese biar ada tekstur yang beda dan lebih enak.” Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana inovasi sederhana bisa memberikan pengalaman rasa yang baru dalam hidangan sehari-hari.