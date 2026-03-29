Antara
29 Maret 2026, 12.08 WIB

H+7 Lebaran, 2.797 Pemilir Tiba di Stasiun Cikarang

Ilusrasi: Pemudik Kereta Api tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (24/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Sejumlah pemilir terus berdatangan pada arus balik lebaran. Pada H+7 atau bertepatan Sabtu (28/3), tercatat sebanyak 2.797 pemilir terpantau tiba di Stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hingga pukul 15.00 WIB dari sejumlah kota keberangkatan se-Pulau Jawa.

"Stasiun Cikarang menjadi salah satu titik pelayanan arus balik Lebaran tahun ini untuk layanan kereta api jarak jauh," kata Humas PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Cikarang, dilansir dari Antara, MInggu (29/3).

Dia mengatakan Stasiun Cikarang yang selama ini menjadi tujuan akhir arah paling timur KRL aglomerasi penyangga ibu kota turut menjadi titik keberangkatan kereta api jarak jauh selain kedatangan.

Pihaknya juga mencatat sebanyak 1.534 pemilir berangkat dari Stasiun Cikarang pada periode yang sama, menandakan angka kedatangan lebih besar dibandingkan keberangkatan penumpang.

"Jumlah kedatangan lebih tinggi dibanding keberangkatan. Hal ini menandakan arus balik menuju Cikarang dan sekitar masih terus berlangsung," ujarnya.

Dia mengklaim jumlah penumpang yang menggunakan jasa kereta api dari maupun menuju Stasiun Cikarang terus mengalami peningkatan mengingat wilayah ini merupakan episentrum kawasan industri sehingga turut menjadi magnet bagi para pendatang.

"Peningkatan jumlah penumpang di Stasiun Cikarang sekaligus menunjukkan semakin tinggi minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api yang aman, nyaman dan efisien," ucapnya.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pihaknya akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa kereta api, termasuk selama masa angkutan Lebaran tahun ini.

PT. KAI juga memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program promosi silaturahmi berupa potongan harga sebesar 20 persen untuk tiket kereta api kelas eksekutif.

Program promosi ini berlaku selama masa angkutan Idul Fitri 1447 Hijriah yakni pada periode keberangkatan 25 Maret hingga 1 April 2026.

"Dengan adanya promo ini, kami berharap masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi kereta api di tengah tingginya arus balik," kata dia.

Editor: Kuswandi
