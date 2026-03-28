KTM Rilis 890 Adventure R Rally 2026, Spek Balap dan Harga Bikin Melirik

JawaPos.com - KTM resmi memperkenalkan motor adventure terbaru mereka, 890 Adventure R Rally 2026. Model ini menjadi varian tertinggi di lini mid-capacity adventure KTM, dengan harga sekitar £19.299 atau setara Rp380 jutaan untuk pasar Inggris.

Motor ini jelas bukan versi biasa. Dibandingkan dengan 890 Adventure R standar, varian Rally hadir dengan fokus performa yang jauh lebih tinggi.

Inspirasi utamanya datang langsung dari program balap Dakar milik KTM, menjadikannya motor yang dirancang untuk pengendara yang menginginkan sensasi balap di jalan maupun off-road.

KTM menyebut motor ini dibuat untuk menghadirkan pengalaman “level pabrikan”, mulai dari suspensi kelas kompetisi, ergonomi khas rally, hingga komponen premium yang siap digunakan langsung dari showroom.

Suspensi Racing dan Ground Clearance Lebih Tinggi

Sesuai tradisi KTM, sektor suspensi ditangani oleh WP. Di bagian depan terpasang WP Xplor Pro fork ringan dengan teknologi Cone Valve, sementara bagian belakang menggunakan WP Xplor Pro shock absorber.

Travel suspensi juga ditingkatkan signifikan dibanding versi standar, dari 240 mm menjadi 270 mm di depan dan belakang. Peningkatan ini membuat kemampuan off-road semakin maksimal, terutama untuk medan ekstrem.

Mesin Bertenaga dan Fitur Canggih

Jantung pacunya menggunakan mesin 889cc parallel-twin yang mampu menghasilkan tenaga hingga 104 hp dan torsi 74 lb-ft. Performa ini didukung berbagai fitur elektronik modern seperti: Off-road ABS, Mode berkendara termasuk Rally Mode, Traction Control dan Motor Slip Regulation.

Semua pengaturan bisa diakses melalui layar TFT 5 inci yang sudah dilengkapi konektivitas dan navigasi Turn-by-Turn+.

Desain Kental DNA Dakar

Untuk memperkuat identitas balap, KTM membalut motor ini dengan livery khas Red Bull KTM Factory Racing. Tak hanya tampilan, nuansa racing juga diperkuat dengan penggunaan knalpot slip-on dari Akrapovič sebagai standar.

Produksi Terbatas, Eksklusif di Kelasnya

KTM 890 Adventure R Rally 2026 diproduksi dalam jumlah terbatas secara global, menjadikannya motor yang cukup eksklusif. KTM juga memberikan garansi hingga empat tahun melalui program Premium Manufacturer’s Warranty.