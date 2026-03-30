Denza Z Supercar Cari Nama, BYD Libatkan Publik dan Voting Online

JawaPos.com - BYD bikin gebrakan baru di dunia supercar listrik. Lewat Denza Z, mobil bertenaga lebih dari 1.000 hp ini bukan hanya tampil ekstrem, tapi juga menyerahkan penentuan namanya ke publik.

Program ini melibatkan publik untuk menentukan nama resmi dari lini supercar terbaru yang hadir dalam tiga varian yaitu hardtop (coupe)

convertible (atap terbuka) dan track-focused (khusus performa tinggi). Dalam kampanye ini, peserta diminta mengusulkan nama tambahan (suffix) yang akan digabungkan dengan “Denza Z”.

Mengutip laman carnewschina, Senin (30/3) pendaftaran dibuka hingga 10 April, dengan ketentuan nama bisa dalam bahasa China, asing, atau kombinasi. Denza akan memilih 30 kandidat terbaik dan hasil akhir ditentukan lewat voting publik di Weibo.

Hadiah yang disiapkan meliputi 1 pemenang utama, 3 penghargaan populer dan 6 penghargaan kreativitas. Banyak opsi nama sudah disiapkan, Denza juga membagikan beberapa contoh nama sebagai referensi, seperti: Tema “Angin”, Hardtop: Ride the Wind, Convertible: Bask in the Wind atau Track: Command the Wind. Atau tema Performa yaitu Z-ONE, Z-RS dan S-719.

Namun, semua nama tersebut masih sebatas kandidat dan belum final. Setiap varian Denza Z memiliki fokus penggunaan yang berbeda:

Hardtop: fokus pengalaman berkendara dan teknologi performa, Convertible: lebih ke gaya hidup dengan desain atap terbuka sedangkan Track version: difokuskan untuk performa tinggi dan bobot ringan.

Supercar Listrik Lebih dari 1.000 HP

Denza Z merupakan supercar listrik dua pintu yang pertama kali diperkenalkan di Shanghai Auto Show 2025. Mobil ini dirancang oleh Wolfgang Egger dan tampil dengan desain agresif, termasuk: fender belakang besar, bodi aerodinamis dengan tampilan sporty khas supercar.

Versi produksinya juga masih mempertahankan desain konsep, seperti: jendela frameless, lampu belakang modern

tampilan depan membulat. Menariknya, Denza Z dikabarkan sedang diuji di sirkuit legendaris Nürburgring, dengan tenaga yang disebut-sebut lebih dari 1.000 hp.

Supercar ini juga akan menggunakan sistem suspensi DiSus-M milik BYD. Teknologi ini mampu menyesuaikan kontrol bodi secara real-time dengan respon cepat hanya 10 milidetik.