Bramasta JP
30 Maret 2026, 18.56 WIB

Inter Miami Pimpin Perburuan Casemiro Meski Terkendala Aturan Gaji di MLS

Casemiro dipastikan hengkang dari Manchester United. (Dok. Casemiro) - Image

Casemiro dipastikan hengkang dari Manchester United. (Dok. Casemiro)

JawaPos.com – Casemiro dan perwakilannya dilaporkan memulai negosiasi dengan Inter Miami, terutama mengenai potensi transfer gratis untuk gelandang Manchester United tersebut menuju Liga Utama Amerika Serikat musim panas nanti.

Bintang internasional Brasil itu mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Old Trafford pada akhir kontraknya sejak Januari lalu. Meskipun ada permohonan untuk tetap bertahan dari para penggemar yang terpesona oleh performanya yang luar biasa musim ini, Casemiro bersikeras keputusannya untuk pergi dari Old Trafford 'sudah dibuat dan selesai'.

Ke mana dia akan pergi selanjutnya jauh lebih tidak pasti di akhir musim 2025/2026.

Namun, klub Major League Soccer (MLS) telah muncul sebagai kandidat utama untuk mendapatkan pemenang Liga Champions lima kali itu setelah musim domestik Inggris berakhir pada Mei mendatang.

Ada pembicaraan yang konsisten tentang LA Galaxy yang ikut serta dalam persaingan, tetapi sekarang tampaknya Inter Miami memimpin perlombaan untuk mengakusisi jasa jenderal lini tengah berusia 34 tahun ini.

Inter Miami sebagai juara bertahan MLS Cup sangat serius untuk mengangkut jasa Casemiro ke Florida,” lapor Fabrizio Romano dalam video terbaru kanal YouTube pribadinya.

The Herons diperkirakan telah memulai pembicaraan mengenai persyaratan kesepakatan yang tidak akan memerlukan masukan apa pun dari Manchester United, apalagi bintang lini tengah mereka akan menjadi pemain bebas transfer pada akhir Juni nanti.

Itu berarti Inter Miami hanya perlu menegosiasikan gaji yang sesuai dan mungkin biaya penandatanganan kontrak dengan Casemiro. Meskipun itu mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Meskipun minat Inter Miami terhadap Casemiro telah terbukti, kemampuan finansial klub untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut masih belum jelas. Apalagi, MLS beroperasi di bawah peraturan gaji yang ketat.

Liga Sepak Bola Utama Amerika ini membatasi sebagian besar pemain di setiap daftar pemain dengan gaji tahunan maksimum USD 803.125. Sementara Casemiro dilaporkan menerima USD 20 juta per musim di Manchester United.

Terdapat pengecualian penting untuk Pemain Unggulan (Designated Players/DP), yang penghasilannya tidak termasuk dalam persyaratan anggaran klub. Namun, setiap klub hanya berhak atas tiga DP pada satu waktu dan Inter Miami telah mengisi slot tersebut tahun ini.

Striker Meksiko, German Berterame, direkrut pada awal tahun untuk bergabung dengan Messi dan Rodrigo De Paul sebagai pemain bintang klub setelah pensiunnya Jordi Alba dan Sergio Busquets.

