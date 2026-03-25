26 Maret 2026, 02.10 WIB

Dikenal Manipulatif, 4 Zodiak Ini Sering Melakukan Permainan Pikiran

Ilustrasi tindakan manipulatif

JawaPos.com - Dalam hubungan sosial, tidak semua orang selalu berbicara atau bertindak dengan niat yang tulus. Beberapa individu memiliki kecenderungan untuk memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi, baik secara halus maupun terang-terangan.

Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki kecerdasan emosional tinggi dan mampu membaca situasi dengan baik, sehingga mereka sering menggunakan permainan pikiran untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Siapa saja zodiak yang paling manipulatif dan sulit ditebak? Melansir My Inner Creative, berikut ulasannya.

1. Scorpio

Scorpio dikenal sebagai zodiak yang penuh misteri dan sulit ditebak. Mereka memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, sehingga bisa dengan mudah membaca perasaan orang lain. Hal ini membuat mereka mampu mengontrol situasi tanpa terdeteksi.

Scorpio juga ahli dalam menyimpan rahasia dan menggunakan informasi tertentu sebagai senjata untuk memanipulasi orang lain jika diperlukan.

Selain itu, mereka memiliki sifat obsesif yang membuat mereka tidak segan untuk melakukan permainan pikiran demi mencapai tujuan mereka.

2. Gemini

Gemini adalah komunikator ulung yang mampu berbicara dengan berbagai gaya dan menyesuaikan diri dengan siapa pun.

Kecerdasan dan keluwesan mereka dalam berkomunikasi membuat mereka mampu mengendalikan percakapan dan menggiring orang lain ke arah yang mereka inginkan.

Terkadang, Gemini juga dikenal plin-plan dan memiliki dua sisi kepribadian yang bertolak belakang. Sifat ini memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang berbeda tergantung pada situasi, sehingga orang lain sulit memahami niat asli mereka.

3. Libra

Libra mungkin terlihat ramah dan menyenangkan, tetapi di balik sikap manis mereka, ada kecenderungan untuk memanipulasi keadaan demi menjaga keseimbangan yang mereka inginkan.

Mereka sangat ahli dalam diplomasi dan sering kali menggunakan kata-kata yang halus untuk membujuk orang lain agar setuju dengan mereka.

