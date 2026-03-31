Banjir Rezeki! Ini 5 Shio Paling Beruntung yang Ditakdirkan Kaya Raya

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa beberapa orang tampak mendapatkan segala kemudahan dalam hidup seolah-olah "disayang" oleh semesta? Dalam astrologi Tiongkok, hal ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pengaruh energi shio yang dibawa sejak lahir.

Dua belas shio ini bukan hanya alat untuk mengkategorikan tahun kelahiran berdasarkan kalender lunar. Lebih dari itu, simbol-simbol hewan ini dipercaya menentukan sifat kepribadian, potensi kesuksesan, hingga takdir keberuntungan seseorang.

Meskipun setiap tahun membawa peruntungan yang dinamis, ada beberapa shio yang secara objektif dianggap memiliki "modal" keberuntungan paling besar menurut tradisi kuno. Mereka diberkati dengan kecerdasan, daya tarik, hingga peluang yang muncul di saat-saat tak terduga.

Dilansir dari YourTango, berikut adalah lima shio paling beruntung yang diprediksi memiliki jalan hidup lebih mulus dan penuh kelimpahan.

1. Tikus: Si Cerdas yang Mandiri

Shio Tikus menempati urutan pertama dalam siklus zodiak, dan hal ini bukan tanpa alasan. Mereka dikenal memiliki kecerdasan yang cepat, pintar, dan sangat banyak akal dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Keberuntungan mereka sering kali datang dari ketajaman berpikir dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa.

Meskipun Anda mungkin berpendapat bahwa keberuntungan Anda berasal dari sifat pantang menyerah Anda, Anda sering kali tampak diberkati di bidang-bidang yang membutuhkan pembelajaran, seperti akademis dan karier Anda.