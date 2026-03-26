Bosan Masakan yang Itu-itu Saja? Ini Resep Korean Beef Galbi Halal

Ilustrasi- Korean Beef Galbi Halal ala Chef Devina Hermawan. (Youtube)
JawaPos.com - Korean Beef Galbi atau daging iga sapi panggang khas Korea adalah hidangan yang terkenal karena rasanya yang lezat dan gurih.
Dengan sentuhan saus galbi khas, ditambah dengan saus cocolan yang pedas manis, resep ini akan memanjakan selera makan Anda.
Kali ini, kita akan membahas resep Korean Beef Galbi Halal ala Chef Devina Hermawan yang bisa Anda coba di rumah untuk keluarga atau teman-teman Anda.
Resep Korean Beef Galbi (8-9 Porsi)
Bahan Utama:
- 1 kg beef short ribs (galbi)
- 300 gr saus galbi
Bahan Saus Galbi:
- 200 gr buah pir century
- 120 gr bawang bombay
- 5 cm jahe
- 8 siung bawang putih
- 80 ml kecap asin
- 2 sdm kecap ikan