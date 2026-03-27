Ayam Goreng Kailan Krispi, Gurih Pedas yang Bikin Nagih



JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari menu rumahan yang simpel tapi rasanya kayak di restoran, Ayam Goreng Kailan Krispi ini bisa jadi pilihan tepat. Perpaduan ayam goreng renyah dengan tumisan kailan yang gurih pedas bikin hidangan ini terasa spesial meski bahan-bahannya sederhana.



Resep dari @devinahermawan ini cocok untuk 3-4 porsi, pas banget buat makan bareng keluarga atau jadi ide menu jualan.



Bahan Utama

Marinasi Ayam

350 gr paha ayam filet, potong

2 siung bawang putih

1 sdt jahe

1 buah jeruk nipis

1/2 sdt baking soda

1/2 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt merica

1/2 sdm gula pasir

1 sdm kecap asin

3 sdm tepung tapioka

1 sdm tepung terigu



Pelapis

Tepung tapioka secukupnya

Kailan Krispi

100 gr kailan

45 gr bawang putih, cincang

8 buah cabai rawit merah, iris

1/2 sdt penyedap

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdm gula pasir

2 sdm minyak



Pelengkap

Nasi putih hangat



Cara Membuat

1. Pertama, marinasi ayam dengan bawang putih parut, jahe, air jeruk nipis, baking soda, garam, kaldu jamur, merica, dan kecap asin. Aduk rata hingga bumbu meresap.

2. Setelah itu, tambahkan gula pasir, tepung tapioka, dan tepung terigu. Aduk kembali sampai semua ayam terlapisi. Diamkan selama 15-30 menit agar bumbu lebih meresap.

3. Selanjutnya, balurkan ayam ke dalam tepung tapioka sebagai pelapis kering. Goreng dalam minyak panas dengan api besar hingga ayam matang dan berwarna keemasan. Angkat dan tiriskan.

4. Untuk kailan, goreng sebentar hingga sedikit layu namun tetap segar dan renyah. Tiriskan.

5. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum. Masukkan cabai rawit, tumis sebentar.

6. Tambahkan kailan ke dalam tumisan, lalu bumbui dengan penyedap, kaldu jamur, dan gula. Aduk cepat agar kailan tetap crunchy.

7. Tata nasi putih hangat di piring, lalu sajikan ayam goreng krispi di atasnya. Tambahkan kailan tumis di samping atau di atas ayam agar tampilannya lebih menarik.





Menu ini paling nikmat disantap saat hangat, dengan tekstur ayam yang masih renyah.

Ayam gorengnya punya tekstur luar yang crispy dan bagian dalam yang juicy. Bumbunya meresap dengan rasa gurih sedikit manis.



Sementara kailan memberikan sensasi segar, sedikit pahit khas sayuran, berpadu dengan pedas dari cabai yang bikin makin nagih.



Gunakan api besar saat menggoreng ayam agar hasilnya renyah dan tidak menyerap banyak minyak.

Jangan terlalu lama memasak kailan supaya warnanya tetap hijau segar dan teksturnya tidak lembek.



Tambahkan cabai sesuai selera kalau ingin level pedas yang lebih nendang.



Ayam Goreng Kailan Krispi ini cocok banget dijadikan menu makan siang atau malam. Selain itu, tampilannya yang menarik dan rasanya yang familiar juga punya potensi besar untuk dijadikan menu jualan.