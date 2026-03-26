7 Cara Ini Membuat Anak Merasa Dihargai, Nomor Lima Jarang Dilakukan

JawaPos.com - Setiap anak ingin merasa dihargai oleh orang tuanya, tetapi tidak semua orang tua terbiasa mengekspresikan kasih sayang secara terbuka.

Jika Anda bukan tipe yang ekspresif, bukan berarti anak tidak bisa merasakan betapa Anda peduli padanya. Ada banyak cara sederhana namun bermakna untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai perasaan, usaha, dan keberadaannya.

Dengan pendekatan yang tepat, anak akan tetap merasa diperhatikan dan dicintai, tanpa harus selalu mengungkapkannya dengan kata-kata atau pelukan. Melansir News Report, berikut tujuh cara yang bisa Anda terapkan.

1) Dengarkan tanpa terburu-buru memberikan solusi

Anak sering kali hanya ingin didengar, bukan langsung diberi solusi. Saat mereka bercerita tentang masalah atau perasaan mereka, luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan tanpa menyela atau langsung mencari jalan keluar.

Dengan begitu, mereka akan merasa dihargai dan lebih nyaman berbagi dengan Anda.

2) Akui perasaan mereka, meski Anda tidak sepenuhnya memahami

Kadang, apa yang dirasakan anak tampak sepele bagi orang dewasa. Namun, perasaan mereka tetaplah valid.

Alih-alih mengabaikan atau meremehkan, coba akui perasaan mereka dengan kalimat seperti, "Ibu/Papa mengerti kalau kamu kecewa," atau "Itu pasti tidak mudah untukmu." Sikap ini menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap apa yang mereka alami.

3) Gunakan nama anak saat berbicara

Menyebut nama anak saat berbicara dengannya menunjukkan perhatian dan kedekatan emosional. Hal ini membuat mereka merasa lebih diakui sebagai individu yang penting.

Sesederhana mengatakan, "Bagaimana harimu, Rina?" atau "Kamu hebat sekali, Budi!" bisa memberi dampak besar bagi perasaan anak.

4) Biarkan mereka punya pendapat sendiri