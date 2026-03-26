HomeKepribadian
27 Maret 2026, 03.28 WIB

7 Cara Ini Membuat Anak Merasa Dihargai, Nomor Lima Jarang Dilakukan

Ilustrasi orang tua dan anak (Lifestylememory/freepik)

JawaPos.com - Setiap anak ingin merasa dihargai oleh orang tuanya, tetapi tidak semua orang tua terbiasa mengekspresikan kasih sayang secara terbuka.

Jika Anda bukan tipe yang ekspresif, bukan berarti anak tidak bisa merasakan betapa Anda peduli padanya. Ada banyak cara sederhana namun bermakna untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai perasaan, usaha, dan keberadaannya.

Dengan pendekatan yang tepat, anak akan tetap merasa diperhatikan dan dicintai, tanpa harus selalu mengungkapkannya dengan kata-kata atau pelukan. Melansir News Report, berikut tujuh cara yang bisa Anda terapkan.

1) Dengarkan tanpa terburu-buru memberikan solusi

Anak sering kali hanya ingin didengar, bukan langsung diberi solusi. Saat mereka bercerita tentang masalah atau perasaan mereka, luangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan tanpa menyela atau langsung mencari jalan keluar.

Dengan begitu, mereka akan merasa dihargai dan lebih nyaman berbagi dengan Anda.

2) Akui perasaan mereka, meski Anda tidak sepenuhnya memahami

Kadang, apa yang dirasakan anak tampak sepele bagi orang dewasa. Namun, perasaan mereka tetaplah valid.

Alih-alih mengabaikan atau meremehkan, coba akui perasaan mereka dengan kalimat seperti, "Ibu/Papa mengerti kalau kamu kecewa," atau "Itu pasti tidak mudah untukmu." Sikap ini menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap apa yang mereka alami.

3) Gunakan nama anak saat berbicara

Menyebut nama anak saat berbicara dengannya menunjukkan perhatian dan kedekatan emosional. Hal ini membuat mereka merasa lebih diakui sebagai individu yang penting.

Sesederhana mengatakan, "Bagaimana harimu, Rina?" atau "Kamu hebat sekali, Budi!" bisa memberi dampak besar bagi perasaan anak.

4) Biarkan mereka punya pendapat sendiri

Anak juga ingin suaranya didengar dan pendapatnya dihargai. Ketika mereka berbagi opini, usahakan untuk tidak langsung membantah atau mengoreksi, kecuali jika memang perlu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja? - Image
Kepribadian

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

30 Maret 2026, 05.47 WIB

9 Perilaku Orang yang Tidak Bahagia Menjalani Pernikahan, Psikologi Menyebut Perilaku Ini Akan Semakin Terlihat pada Acara Keluarga - Image
Lifestyle

9 Perilaku Orang yang Tidak Bahagia Menjalani Pernikahan, Psikologi Menyebut Perilaku Ini Akan Semakin Terlihat pada Acara Keluarga

29 Maret 2026, 22.48 WIB

Simak, 9 Perilaku Perempuan Berkualitas Rendah dan Dampak Bahaya yang Akan Ditimbulkan dalam Hubungan Jangka Panjang, Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Simak, 9 Perilaku Perempuan Berkualitas Rendah dan Dampak Bahaya yang Akan Ditimbulkan dalam Hubungan Jangka Panjang, Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 22.46 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

