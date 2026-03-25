Rizka Perdana Putra
26 Maret 2026, 02.58 WIB

Setahun Mengganggur, Eks Bintang Manchester United Muncul Jadi Koki TikTok

Javier Hernandez. (Dok. IST)

JawaPos.com - Javier Hernandez pernah menjadi striker ikonik di Manchester United. Memakai nama punggung sesuai julukannya, Chicharito, Hernandez menghabiskan lima tahun (2010–2015) di Old Trafford dengan memenangi tiga trofi juara (dua kali Premier League) dan mencetak 59 gol.

Kemunculan terbaru Hernandez pun sontak mengejutkan fans United.

Dilansir dari The Sun, striker 37 tahun berkebangsaan Meksiko itu tidak muncul di lapangan hijau, melainkan di TikTok. Yang dilakukan Hernandez juga tidak berkaitkan dengan sepak bola. Dia mengenakan apron dan memamerkan kemampuan memasak layaknya seorang koki.

Aksi Hernandez membuat sandwich Milanese di TikTok pun telah ditonton jutaan kali. ”Permainan (aksi Javier Hernandez di sepak bola, Red) sudah berakhir,” komentar salah satu warganet. ”Saya kir aitu AI,” sahut warganet lainnya. 

