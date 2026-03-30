Antara
31 Maret 2026, 00.23 WIB

Tiongkok Desak AS Hentikan Blokade dan Sanksi Terhadap Kuba

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. (Istimewa) - Image

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. (Istimewa)

JawaPos.com - Tiongkok mengulang seruannya kepada AS untuk mengakhiri blokade dan sanksi terhadap Kuba.

"Beijing mendesak AS untuk segera menghentikan blokade, sanksi, dan segala bentuk tekanan dan kekerasan terhadap Kuba," sebut Juru bicara kementerian Luar Negeri Mao Ning, dilansir dari Antara, (30/3).

Mao menambahkan bahwa Tiongkok “akan terus melakukan apa pun untuk memberikan bantuan kepada Kuba.”

Pernyataan tersebut muncul seusai Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Kuba akan menjadi target operasi militer berikutnya setelah Iran.

"Kuba akan menjadi yang berikutnya," ujar Trump kepada wartawan dalam perjalanan menuju Washington.

Komentar Trump muncul ketika serangan udara AS dan Israel terhadap Iran memasuki bulan kedua. Serangan udara terhadap Iran sejak akhir Februari telah menewaskan lebih dari 1.400 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Teheran telah membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Setidaknya 13 prajurit AS telah tewas dan ratusan lainnya terluka, selain kerusakan pada aset militer AS di Timur Tengah, dalam konflik yang sedang berlangsung.

Artikel Terkait
Imbas Perang Iran Vs AS-Isarel, G7 Akan Gelar Pertemuan untuk Tekan Harga Minyak - Image
Internasional

Imbas Perang Iran Vs AS-Isarel, G7 Akan Gelar Pertemuan untuk Tekan Harga Minyak

31 Maret 2026, 00.11 WIB

Janji Jamin Keamanan, Iran Akan Terapkan Aturan Navigasi Baru di Selat Hormuz - Image
Internasional

Janji Jamin Keamanan, Iran Akan Terapkan Aturan Navigasi Baru di Selat Hormuz

31 Maret 2026, 00.04 WIB

Kedubes Iran Kecam Israel dan Sampaikan Belasungkawa Gugurnya Personel TNI di UNIFIL - Image
Internasional

Kedubes Iran Kecam Israel dan Sampaikan Belasungkawa Gugurnya Personel TNI di UNIFIL

30 Maret 2026, 23.59 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

