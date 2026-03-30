Hindari Kawasan GBK Sore Ini Jelang Final Indonesia vs Bulgaria, Waspada Macet!

JawaPos.com - Kawasan Senayan Jakarta Pusat diprediksi akan mengalami kepadatan luar biasa sejak sore hingga malam ini, Senin (30/3).

Polda Metro Jaya secara resmi mengimbau masyarakat untuk menghindari area sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, mulai pukul 18.00 WIB.

Langkah antisipasi ini dilakukan menyusul digelarnya partai final bergengsi FIFA Series 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Bulgaria. Animo suporter yang tinggi dipastikan akan membanjiri jantung ibu kota.

Melalui akun Instagram resminya, @tmcpoldametro mengingatkan para pengendara untuk mencari rute alternatif guna menghindari terjebak macet di sekitar ring satu Senayan.

"Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan pada arus lalu lintas di sekitar area Stadion Utama Glora Bung Karno ( GBK )," tulis akun @tmcpoldametro dikutip, Senin (30/3).

Pihak kepolisian juga meminta masyarakat yang tetap harus melintas di area tersebut untuk bersabar dan mematuhi instruksi personel yang bertugas.

"Diimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut," sambungnya.

"Mohon ikuti petunjuk dan arahan dari petugas di lapangan," tambahnya.

Skuad Garuda Siap Tempur Meski Ada Perubahan Timnas Indonesia melenggang ke partai puncak dengan modal kepercayaan diri tinggi.

Sebelumnya, skuad asuhan John Herdman sukses menggilas Saint Kitts & Nevis dengan skor telak 4-0 melalui brace Beckham Putra serta gol dari Ole Romeny dan Mauro Zijlstra.

Namun, jelang laga kontra Bulgaria, Indonesia harus menerima kabar kurang sedap.

Striker andalan Mauro Zijlstra terpaksa dicoret dari daftar susunan pemain karena mengalami cedera. Sebagai gantinya, John Herdman memanggil Jens Raven untuk mengisi lini depan.