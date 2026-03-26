Sering Dicari, Intip 5 Restoran Ayam yang Lagi Ramai Pembeli, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, restoran ayam lokal di Indonesia semakin berkembang dan mendapatkan perhatian besar dari para pecinta kuliner.

Berbeda dengan restoran cepat saji luar negeri, restoran ayam lokal menghadirkan cita rasa khas dengan bumbu yang lebih beragam serta inovasi unik dalam penyajian.

Mulai dari ayam goreng pedas berlapis saus keju hingga ayam berbumbu rempah khas Timur Tengah, pilihan yang ditawarkan semakin menarik dan beragam. Tidak heran jika banyak restoran ayam lokal kini selalu dipenuhi pelanggan.

Mengutip Youtube 10 Best Id, dalam artikel ini, kita akan membahas lima restoran ayam lokal yang sedang naik daun dan menjadi favorit banyak orang.

1. Richeese Factory

Banyak yang tidak menyadari bahwa Richeese Factory adalah merek asli Indonesia. Restoran ini didirikan oleh Kris Dianto Lesmana dan Ida Surjati Jayamukti pada tahun 1985, dengan gerai pertama dibuka di Bandung pada 8 Februari 2011.

Saat ini, Richeese Factory telah berkembang pesat dengan lebih dari 170 cabang di berbagai kota di Indonesia.

Keunikan utama dari Richeese Factory adalah ayam goreng pedasnya yang memiliki beberapa tingkat kepedasan, mulai dari level rendah hingga sangat tinggi.

Selain itu, saus keju khas Richeese Factory menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Kombinasi ayam goreng renyah dengan saus keju gurih membuat banyak orang kembali untuk menikmatinya.

Dari segi harga, Richeese Factory menawarkan menu dengan kisaran harga mulai dari Rp20.000. Dengan harga yang cukup terjangkau dan cita rasa khas, tidak heran jika restoran ini selalu ramai dikunjungi.

2. Almas Fried Chicken

Almas Fried Chicken adalah restoran ayam goreng lokal yang berhasil menarik perhatian dalam waktu singkat. Meskipun masih tergolong baru, restoran ini sukses membangun identitas sebagai penyedia ayam goreng khas Arab Saudi pertama di Indonesia.

Didirikan oleh Oktawirawan, Almas Fried Chicken menawarkan dua varian utama, yaitu: