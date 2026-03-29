Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
29 Maret 2026, 20.36 WIB

8 Pemain Dicoret, Ini Skuad Inggris Tersisa Jelang Lawan Jepang

Timnas Inggris dan Uruguay bermain imbang 1-1 dalam laga uji coba internasional di Stadion Wembley pada Jumat (27/3/2026). (X/Seleccion Uruguaya)

JawaPos.com - Timnas Inggris mulai merampingkan skuad jelang laga uji coba terakhir melawan Jepang. Sebanyak delapan pemain resmi meninggalkan kamp latihan, baik karena alasan cedera maupun keputusan teknis dari pelatih.

Langkah ini jadi bagian dari proses akhir seleksi sebelum pengumuman skuad untuk Piala Dunia, dengan Thomas Tuchel mulai menyaring pemain yang benar-benar masuk dalam rencananya.

Cedera Jadi Faktor Utama

Melansir ESPN, dari delapan pemain yang dilepas, beberapa nama harus angkat kaki karena masalah kebugaran. Bukayo Saka dan Declan Rice dipulangkan untuk menjalani "pemeriksaan medis", sementara Noni Madueke mengalami cedera ringan saat laga melawan Uruguay.

Selain itu, Adam Wharton dan John Stones juga kembali ke klub masing-masing setelah mengalami cedera—Wharton saat pertandingan, Stones saat sesi latihan.

Situasi ini tentu jadi perhatian, mengingat beberapa dari mereka merupakan pilar penting tim.

Sinyal Coretan untuk Piala Dunia?

Sementara itu, tiga pemain lainnya dilepas bukan karena cedera, melainkan keputusan teknis. Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, dan Dominic Calvert-Lewin harus meninggalkan kamp lebih awal.

Keputusan ini bisa dibaca sebagai sinyal kuat bahwa peluang mereka untuk masuk skuad Piala Dunia semakin menipis, atau bahkan sudah tertutup.

Dengan persaingan yang ketat di setiap posisi, Tuchel tampaknya mulai mengerucutkan pilihan pada pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktiknya.

Inggris sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Uruguay di Wembley, dalam laga yang juga digunakan Tuchel untuk rotasi besar-besaran. Total ada 11 pemain yang sempat diistirahatkan dari pertandingan tersebut.

Kini, dengan skuad yang lebih ramping, fokus sepenuhnya diarahkan ke laga melawan Jepang.

Skuad Inggris vs Jepang

Penjaga Gawang:
Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford, Jason Steele

Bek:
Dan Burn, Marc Guehi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Harry Maguire, Nico O'Reilly, Djed Spence, Ben White

Gelandang:
Elliot Anderson, Jude Bellingham, James Garner, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore